Який стан поранених у Сумах? Учора під час бою в районі кадетського корпусу (вул. Герасима Кондратьєва) стало відомо про трьох загиблих та поранених, які були госпіталізовані до лікарень обласного центру.

Всі постраждалі - внаслідок вибухової травми та вогнепальних поранень. Серед них, як повідомили ВШ в Сумському обласному центрі екстреної медичної допомоги, російських військових не було. Тоді як в результаті боїв в Охтирці до місцевої лікарні було госпіталізовано двох поранених із числа загарбників. У Сумах до центральної міської лікарні, як повідомлялося ще учора, потрапили 9 поранених, троє з них померли. Про їх стан на сьогодні у лікарні коментувати відмовилися.

Сумська обласна клінічна лікарня прийняла трьох поранених – двох із Сум та одного із Глухова. Як уточнили у медичному закладі, двоє чоловіків були прооперовані (Суми та Глухів), на сьогодні їх стан середньої тяжкості.