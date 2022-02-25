Фейк про перевірку СБУ:ворог хоче отримати доступ до акаунтів українців

Нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, аби «пройти перевірку». Це посилання, схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде на онлайнресурс Служби!
Насправді за посиланням вам запропонують додати новий пристрій до вашого акаунта. Після цього ворог отримує доступ до всієї вашої історії переписки (крім секретних чатів), а також зможе писати від вашого імені.
‼️В жодному разі НЕ ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ та не скануйте QR-код!‼️
Нагадуємо, що офіційні інформканали СБУ це:
Сайт – www.ssu.gov.ua (без жодних додаткових символів!)
Facebook https://www.facebook.com/SecurSerUkraine (верифікована сторінка, обов’язково – із синьою галочкою)
Telegram – https://t.me/SBUkr (верифікований канал, обов’язково – із синьою галочкою)
Дбайте про інформаційну та кібербезпеку!
Захистимо Україну разом!
СБУ