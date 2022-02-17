Вторжение России. Погибли 57 украинцев, 169 получили ранения В результате обстрелов со стороны российских войск 24 февраля погибли 57 граждан Украины.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко. Ранения получили 169 украинцев, сказал министр.

Система здравоохранения, по словам Ляшко, работает стабильно, но "учреждениям здравоохранения снова приходится перепрофилироваться".

"Сегодня мы предложили тем, кого можно лечить амбулаторно, покинуть медучреждения, которые должны быть готовыми принимать украинцев, которым нужно будет оказывать медицинскую помощь. Мы сделали это на всей территории вместе с введением военного положения", – рассказал он.

В Facebook министр призвал украинцев присоединиться к процессу пополнения стратегического запаса крови.