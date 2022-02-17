Оперативна інформація на 21:00 з Охтирщини

Рухається техніка через Славгород (колишній Краснопільський р-н) на с. Тарасівку, Солдатське, перетинають річку Ніцаха. Там багато техніки доїхало повз Тростянець до Боромлі.
В Охтирці зупинили. На відмінно. Колона, яка зайшла, була знищена у місті.
Оперативна інформація від голови Тростянецької громади Юрія Бови
У центрі громади тиша. На околиці громади на одній із вулиць на в’їзді з боку Росії стоїть колона військової техніки. Крім того, із Боромлі рухається зараз колона із Жигайлівки, Боромлі у бік Тростянця.
Сторона Лебедина: чисто, крім одного їнього блок-посту, який стоїть на повороті між с.Станова та Тростянцем.
У східній стороні в частині сіл Солдатське, Крамчанка колона військової техніки, повідомили в ОДА