Оперативна інформація на 21:00 з Охтирщини В Охтирці були і російські війська вже. І вибили їх з Охтирки і був наступ від кордону.

Рухається техніка через Славгород (колишній Краснопільський р-н) на с. Тарасівку, Солдатське, перетинають річку Ніцаха. Там багато техніки доїхало повз Тростянець до Боромлі.

В Охтирці зупинили. На відмінно. Колона, яка зайшла, була знищена у місті.

Оперативна інформація від голови Тростянецької громади Юрія Бови

У центрі громади тиша. На околиці громади на одній із вулиць на в’їзді з боку Росії стоїть колона військової техніки. Крім того, із Боромлі рухається зараз колона із Жигайлівки, Боромлі у бік Тростянця.

Сторона Лебедина: чисто, крім одного їнього блок-посту, який стоїть на повороті між с.Станова та Тростянцем.

У східній стороні в частині сіл Солдатське, Крамчанка колона військової техніки, повідомили в ОДА