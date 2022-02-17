Як буде працювати комунальний перевізник у Сумах завтра

- тролейбуси та автобуси розпочнуть виїзд в лінію з 6:00 ранку;
- маршрути #3 та #4 обслуговуватимуть автобуси (тимчасово, на період проведення робіт по демонтажу опори, яка впала та частково перекрила рух транспорту по вул. Г. Кондратьєва).
Враховуючи ситуацію, що склалася, кількість комунального транспорту, що курсуватиме містом, буде зменшено, однак послуги з перевезення КП СМР "Електроавтотранс" надаватиме населенню до останньої технічної можливості.
Можливі відхилення від графіків, однак, просимо зберігати спокій та планувати маршрути поїздок з урахуванням обставин.
Завчасно вдячні за порозуміння. Просимо не створювати паніки та конфліктних ситуацій.
Весь колектив підприємства працює, аби пасажири мали змогу дістатися до роботи та додому, у лікарню й до своїх близьких.