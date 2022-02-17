Як буде працювати комунальний перевізник у Сумах завтра

- маршрути #3 та #4 обслуговуватимуть автобуси (тимчасово, на період проведення робіт по демонтажу опори, яка впала та частково перекрила рух транспорту по вул. Г. Кондратьєва).

- тролейбуси та автобуси розпочнуть виїзд в лінію з 6:00 ранку;

Враховуючи ситуацію, що склалася, кількість комунального транспорту, що курсуватиме містом, буде зменшено, однак послуги з перевезення КП СМР "Електроавтотранс" надаватиме населенню до останньої технічної можливості.

Можливі відхилення від графіків, однак, просимо зберігати спокій та планувати маршрути поїздок з урахуванням обставин.