Оперативна від Сумського міського голови Олександра Лисенка

Ліфти зупинили тимчасово у зв’язку із загрозою повітряного удару. Водоканал працює, теплоенерго працює.

Транспорт, якщо не буде додаткових непередбачуваних ситуацій, завтра виходить за графіком.

Станом на зараз техніка ворожа вирушила в напрямку Лебедин, Ромни. У Сумах їхньої техніки залишилося небагато.

Зараз формуємо загони, які слідкуватимуть за порядком у місті, з представників громади.