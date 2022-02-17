Оперативна від Сумського міського голови Олександра Лисенка
Усі комунальні підприємства Сум працюють у штатному режимі, усі підвальні приміщення відкриті.
Ліфти зупинили тимчасово у зв’язку із загрозою повітряного удару.
Водоканал працює, теплоенерго працює.
Транспорт, якщо не буде додаткових непередбачуваних ситуацій, завтра виходить за графіком.
Станом на зараз техніка ворожа вирушила в напрямку Лебедин, Ромни. У Сумах їхньої техніки залишилося небагато.
Зараз формуємо загони, які слідкуватимуть за порядком у місті, з представників громади.
Виїзди з міста заблоковані силами ворога. Не заблокований виїзд на Роменській та з Баранівки.
По Старому Селі буквально 30 хв тому пройшла велика колона техніки в сторону Ромен.