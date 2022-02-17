Оперативна інформація про вторгнення Росії на Сумщині Оперативну інформацію про вторгнення Росії на Сумщині повідомила радниця голови Сумської ОДА Альона Бояринова.

В.Сироватка, Н.Сироватка - більше 300 од. техніки ідуть не зупиняються. З Верхньої на Нижню. З Нижньої ще напрямку немає.

Бездрик - в самому Бездрику немає, в Токарях до 100 од. Шукають Чернеччину. Там газопровід

Білопілля - в місті тихо. Повз Риживку, в сторону Нових Вірків пройшло близько 50 од.тех. на виїзді в Риживку блокпост РФ із 10 чол. Ворожба тихо

Охтирка під контролем ЗСУ

Ублюдки зайшли на територію Хмелівської громади, зараз 5 бтр рухаються в бік с. Хустянка, з боку м. Терни колона танків направляється також в бік Хустянки