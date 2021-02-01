Задля забезпечення безпеки даних цифрові документи в «Дії» будуть недоступні Служби нацбезпеки відключать усі держреєстри, доки ситуація в Україні не стабілізується, щоб гарантувати безпеку даних українців.

Тому деякі цифрові документи та низка послуг у застосунку «Дія» будуть недоступними. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

У відомстві нагадали, що «Дія» не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із держреєстрів, які надійно захищені.

«Зберігаємо спокій, піклуємося про близьких та зміцнюємо Україну», — йдеться в повідомленні Мінцифри.

З 23 на 24 лютого на всі базові інформаційні ресурси відбувалися та відбуваються кібератаки. Деякі державні сайти планово відключили, щоб їх захистити від атак.