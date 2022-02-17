У бою за артучилище в Сумах троє загиблих У бою за артучилище в Сумах троє загиблих та 6 поранених

"По бою біля артучилища:

- 6 поранених, з них 3 важких

- 3 загиблих В ЦГБ", - написала радниця голови ОДА Альона Бояринова.