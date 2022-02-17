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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Голова Сумської ОДА підтвердив вторгнення російських військ на Сумщину

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький звернувся до жителів області.

«Шановні жителі Сумщини!

Велике прохання зберігати спокій і не допускати порушення громадського порядку та вчинення злочинів.

В разі, якщо ви помічаєте ситуації з порушенням правопорядку або пересування ворожої техніки по території області, повідомляйте, будь ласка, до Нацполіції на телефон 102.

Нам важливо зараз зберегти порядок і не допустити мародерства. Працюють правоохоронні органи, Збройні Сили і відбувається координація сил та засобів. Працює екстрена медицина, державна служба з питань надзвичайних ситуацій, правоохоронці, спецслужби та військові.

Велике прохання допомагати людям із інвалідністю. Якщо серед ваших сусідів є люди старшого віку, або ті, які не можуть самостійно пересуватися, якщо є можливість допоможіть їм, заберіть їх до себе. І в разі артобстрілу або іншої ситуації, пов’язаної з бомбардуванням, допомагайте цим людям спуститись в елементарні укриття, зокрема, у підвали ваших будинків.

У підвалах необхідно залишити запаси води і завжди мати з собою теплі речі.

Сьогодні по території області пересувається як техніка Російської Федерації, так і техніка Збройних Сил України.

Сьогодні українська армія може дати відсіч військовим країни агресора.

Головне, бережіть себе, своїх рідних і близьких!!!», - йдеться в повідомленні в його телеграмі.

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Цитата

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Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
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