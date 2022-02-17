Російські війська вже пройшли Путивль Про це повідомляє місцеве видання «Путивльские ведомости» в Фейсбуке.

«Около сотни российских бронемашин прошли селами Путивльщины, не заходя в город, и двинулись дальше. В городском совете информировали, что пострадавших жителей нет, и на улицах безопасно.

Все городские службы работают в штатном режиме. Парализована работа РЭСа (хакерская атака). Коммуникации (свет, газ, вода) пока в порядке, на данный момент ведется плановый ремонт порыва воды. Образовательный процесс в учебных заведениях приостановлен», - говорится в сообщении.

Інформацію підтвердила радниця голови Сумської ОДА Альона Бояринова. За її словами, це не єдиний напрямок вторгнення на Сумщину. Вони просять цивільних залишатися вдома.