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Сергей Скакун
Сергей Скакун
24.02.2022 12:554722

Мер Сум звернувся до містян (відео)

Мер Сум Олександр Лисенко під час обідньої перерви вийшов на вулицю і звернувся до містян.

Він намагався заспокоїти сумчан, які під його постом у фейсбуці пишуть, що російські війська вже у 20 км від Сум або навіть в районі Косівщини.

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