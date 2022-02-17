В Офісі президента України не підтвердили прорив росіян на території Сумщини Під час брифінгу в Офісі президента України було повідомлено про прорив на Кримському, Чернігівському та Харківському напрямку та в районні проведення ООС.

Про Сумщину взагалі не йшлося…