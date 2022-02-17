В Охтирці обмежили видачу пального Таке рішення місцевої комісії з питань ТЕБ та НС.

«1. Керівникам АЗС обмежити видачу пального цивільним громадянам до 10 л, водіям вагового транспорту до 20 л.

2. Першочергово обслуговувати транспорт Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області, Охтирського районного управління ГУ ДСНС України у Сумській області, військових, транспорт швидкої допомоги, маршрутне таксі приватних перевізників, які здійснюють пасажирські перевезення та транспорт комунальних служб Охтирської міської територіальної громади.

3. Суб’єктам господарювання великих торгових центрів створити резерв продуктів харчування (крупи), товари першої необхідності у розмірі не менше 10 % від загальної кількості.

4. Керівникам ПП «СІБ», ПП «Базис», ПП «Жилкомсервіс» та головам ОСББ терміново привести в готовність підвальні приміщення багатоповерхових будинків, з метою своєчасного забезпечення захисту населення Охтирської міської територіальної громади у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій. Біля вхідних дверей до (найпростішого укриття) вивісити табличку з написом «УКРИТТЯ», - повідомляться на сторінці Охтирської громади у фейсбуці.