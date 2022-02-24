На Сумщині 742 нових випадки захворювання на коронавірус

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 809 624 особи; одужало – 4 058 020 осіб; летальних випадків – 105 505; проведено ПЛР-тестувань – 19 521 252.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 3639;
- Вінницька область – 472;
- Волинська область – 666;
- Дніпропетровська область – 2229;
- Донецька область – 1694;
- Житомирська область – 361;
- Закарпатська область – 361;
- Запорізька область – 1235;
- Івано-Франківська область – 379;
- Київська область – 1237;
- Кіровоградська область – 423;
- Луганська область – 701;
- Львівська область – 1018;
- Миколаївська область – 1160;
- Одеська область – 1036;
- Полтавська область – 1691;
- Рівненська область – 489;
- Сумська область – 742;
- Тернопільська область – 550;
- Харківська область – 784;
- Херсонська область – 870;
- Хмельницька область – 861;
- Черкаська область – 1145;
- Чернівецька область – 288;
- Чернігівська область – 930.