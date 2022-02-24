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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:08209

На Сумщині 742 нових випадки захворювання на коронавірус

25 789 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 лютого 2022 року. Зокрема, захворіли 2 655 дітей та 484 медпрацівники.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 809 624 особи; одужало – 4 058 020 осіб; летальних випадків – 105 505; проведено ПЛР-тестувань – 19 521 252.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

- м. Київ – 3639;

- Вінницька область – 472;

- Волинська область – 666;

- Дніпропетровська область – 2229;

- Донецька область – 1694;

- Житомирська область – 361;

- Закарпатська область – 361;

- Запорізька область – 1235;

- Івано-Франківська область – 379;

- Київська область – 1237;

- Кіровоградська область – 423;

- Луганська область – 701;

- Львівська область – 1018;

- Миколаївська область – 1160;

- Одеська область – 1036;

- Полтавська область – 1691;

- Рівненська область – 489;

- Сумська область – 742;

- Тернопільська область – 550;

- Харківська область – 784;

- Херсонська область – 870;

- Хмельницька область – 861;

- Черкаська область – 1145;

- Чернівецька область – 288;

- Чернігівська область – 930.

Общество
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