На Сумщині 742 нових випадки захворювання на коронавірус 25 789 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 лютого 2022 року. Зокрема, захворіли 2 655 дітей та 484 медпрацівники.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 809 624 особи; одужало – 4 058 020 осіб; летальних випадків – 105 505; проведено ПЛР-тестувань – 19 521 252. Кількість захворювань в регіонах за добу: - м. Київ – 3639; - Вінницька область – 472; - Волинська область – 666; - Дніпропетровська область – 2229; - Донецька область – 1694; - Житомирська область – 361; - Закарпатська область – 361; - Запорізька область – 1235; - Івано-Франківська область – 379; - Київська область – 1237; - Кіровоградська область – 423; - Луганська область – 701; - Львівська область – 1018; - Миколаївська область – 1160; - Одеська область – 1036; - Полтавська область – 1691; - Рівненська область – 489; - Сумська область – 742; - Тернопільська область – 550; - Харківська область – 784; - Херсонська область – 870; - Хмельницька область – 861; - Черкаська область – 1145; - Чернівецька область – 288; - Чернігівська область – 930.