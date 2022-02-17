– Шановні шосткинці! На території міста проводиться робота по круговій обороні від ворога. Російська Федерація організовує різні провокації практично на території всієї України. За інформацією обласної державної адміністрації, з території РФ обстріляно ряд населених пунктів в області. Організовано 7 блок-постів. Працюють нормально поки що… підприємства комунальної власності. У місті є вода, каналізація, електроенергія. Разом з тим у лікарню вже поступило два поранених з-під Глухова. Поранення середньої тяжкості. Наші лікарі їх лікують і система охорони здоров’я організована на цілодобове чергування. Закликаю усіх спокійно, виважено, нікому нікуди не смикатися. Не треба їхати в інші міста. Бо мене інформують, що той дітей відправляє в Київ, той ще кудись… Більшість трас перекриті. Їхати не треба нікуди! Треба поки перетерпіти. Сидіти вдома. Спокійно, виважено обороняємо наше місто. У військкоматі добровольці призиваються. Значна кількість хлопців уже озброєна. І вони працюють на цих двох постах. Спокійно, ворога будемо відбивати!