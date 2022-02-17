У Сумській ОДА вважають ситуацію контрольованою

Як повідомив Дмитро Живицький, органи влади на місцях, виконують всі свої завдання відповідно до ситуації та постійно контактують зі ЗМІ.
Російська Федерація оголосила війну Україні. Наразі в Україні введено воєнний стан.
Порушені кордони – з півночі, сходу, а також і адміністративна межа з Кримом. Збройні Сили України наносять удари у відповідь, ворог має втрати.
Усі підприємства критичної інфраструктури продовжують працювати в звичайному режимі, але під посиленою охороною.
Здійснюється забезпечення суспільних потреб у товарах та послугах, медикаментах, водо-,електро-, та газозабезпечення.
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький закликав жителів Сумщини користуватися лише офіційною інформацією, на сайтах органів влади, офіційних сторінках у соцмережах голови ОДА та ОДА. Інформація постійно оновлюється.
Попри те, що Росія наносить удари по військовій та стратегічно важливій інфраструктурі по всій країні. Порушені кордони – з півночі, сходу, а також і адміністративна межа з Кримом. Дмитро Живицький закликає зберігати спокій, не створювати ажіотажу у закладах торгівлі, аптеках та банках.
Паніка навпаки погіршує ситуацію. Чого, власне, і домагається ворог.
Тому для цивільних людей варто зараз залишатись в рамках свого звичайного життя, допомагати рідним, близьким, колу друзів.
«Залишайтеся вдома, пильнуйте за дітьми. У разі звуків сирени вмикайте телебачення та радіо, і чітко виконуйте команди, які надходитимуть», – наголосив Дмитро Живицький.
Ще раз уважно вивчіть інструкцію та дотримуйтесь вказаних правил!
Як поводити себе у разі надзвичайної ситуації або війни