Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:01399

У Сумській ОДА вважають ситуацію контрольованою

З 8.00 ранку в облдержадміністрації проведено кілька брифінгів за участю голови ОДА Дмитра ЖИВИЦЬКОГО, голови облради Віктора ФЕДОРЧЕНКА та Сумського міського голови ОЛЕКСАНДРА ЛИСЕНКА

Як повідомив Дмитро Живицький, органи влади на місцях, виконують всі свої завдання відповідно до ситуації та постійно контактують зі ЗМІ. 

Російська Федерація оголосила війну Україні. Наразі в Україні введено воєнний стан.

Порушені кордони – з півночі, сходу, а також і адміністративна межа з Кримом. Збройні Сили України наносять удари у відповідь, ворог має втрати.

Усі підприємства критичної інфраструктури продовжують працювати в звичайному режимі, але під посиленою охороною.

Здійснюється забезпечення суспільних потреб у товарах та послугах, медикаментах, водо-,електро-, та газозабезпечення.

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький закликав жителів Сумщини користуватися лише офіційною інформацією, на сайтах органів влади, офіційних сторінках у соцмережах голови ОДА та ОДА. Інформація постійно оновлюється.

Попри те, що Росія наносить удари по військовій та стратегічно важливій інфраструктурі по всій країні. Порушені кордони – з півночі, сходу, а також і адміністративна межа з Кримом. Дмитро Живицький закликає зберігати спокій, не створювати ажіотажу у закладах торгівлі, аптеках та банках.

Паніка навпаки погіршує ситуацію. Чого, власне, і домагається ворог.

Тому для цивільних людей варто зараз залишатись в рамках свого звичайного життя, допомагати рідним, близьким, колу друзів.

«Залишайтеся вдома, пильнуйте за дітьми. У разі звуків сирени вмикайте телебачення та радіо, і чітко виконуйте команди, які надходитимуть», –  наголосив Дмитро Живицький. 

Ще раз уважно вивчіть інструкцію та дотримуйтесь вказаних правил!

Як поводити себе у разі надзвичайної ситуації або війни

 
Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Сегодня школы и детсады Сум закрыты
Сегодня 07:15
Споживачі «Сумигаз Збут» отримають місяць кіно від SWEET.TV при сплаті за газ через Viber-bot
Вчера 17:11
Біля Глухова палає заправка, - ЗМІ
Сегодня 12:10
В Офісі президента України не підтвердили прорив росіян на території Сумщини
Сегодня 11:55
Хто у Сумах без води?
Сегодня 11:40
Президент України проводить брифінг (трансляція)
Сегодня 11:30
Глухівчани здають кров для поранених військвих
Сегодня 11:23
В Охтирці обмежили видачу пального
Сегодня 11:21
На Сумщині 742 нових випадки захворювання на коронавірус
Сегодня 11:08
У Шосткинській лікарні рятують поранених. Міський голова звернувся до мешканців громади з важливою інформацією (Відео)
Сегодня 11:04
У Сумській ОДА вважають ситуацію контрольованою
Сегодня 11:01
Жителі Сумщини повідомляють про військову техніку, яка пройшла через Юнаківку
Сегодня 10:58
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Велика прогулянка (Олег Зборовський, 2022)
Велика прогулянка (Олег Зборовський, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.35; 20.10
Дог (Рід Каролін, Ченнінг Татум, 2022)
Дог (Рід Каролін, Ченнінг Татум, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.15
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.55
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.30
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.05
Вісім люблячих жінок
Вісім люблячих жінок
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Попелюшка
Попелюшка
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.