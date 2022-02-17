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Сергей Скакун
Сергей Скакун
24.02.2022 09:481690

Російська військова техніка порушила кордон в Сумській області

Наступу російських військ через державний кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка.

Російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.
Зокрема в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску «Сеньківка» та «Гремяч» і на інших напрямках.
Також рух колон відбувся через пункт пропуску «Бударки» в Харківській області та на напрямку пункту пропуску «Мілове» в Луганській області.
Обстрілу піддалися більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.
За наявною інформацією серед прикордонників низка військовослужбовців зазнала поранень.
Військовослужбовці ДПСУ разом зі Збройними силами вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога.
Общество
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