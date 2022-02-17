Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:23647

На Сумщині під час обстрілу постраждала жінка з дитиною

У Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль у наслідок чого постраждала жінка з дитиною.

Про це повідомляє МВС України в оперативному повідомленні на 09 год. 10 хв.

Броварський, військове містечко № 161 під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка по попередній інформації є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих, більш детально інформація буде додатково.

У Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль у наслідок чого постраждала жінка з дитиною.

В Одеській області у місті Подільськ ВЧ 0173 бомбардування, 6- загиблих, 7 поранено, 19 безвісти зниклі.

У місті Маріуполь Донецької області унаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранено.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровська область три удари по складах 17 танкової БР, позиція бойового чергування 4608 Краснопілля, удар з БПЛА.

Розбомблено міст через річку Інгулець.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Сегодня школы и детсады Сум закрыты
Сегодня 07:15
Споживачі «Сумигаз Збут» отримають місяць кіно від SWEET.TV при сплаті за газ через Viber-bot
Вчера 17:11
За вторник на Сумщине COVID-19 подтвердили у 591 человека, 11 летальных
Вчера 08:43
Російська техніки на території Великої Писарівки
Сегодня 10:28
Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ
Сегодня 09:49
Російська військова техніка порушила кордон в Сумській області
Сегодня 09:48
У Глухівську лікарню доставлені 6 поранених військовослужбовців
Сегодня 09:36
В Охтирці у школярів дистанційне навчання
Сегодня 09:31
На Сумщині під час обстрілу постраждала жінка з дитиною
Сегодня 09:23
До Путивля наближається колонна військової техніки, - ЗМІ
Сегодня 09:22
Національна поліція посилила охорону правопорядку у населених пунктах держави
Сегодня 09:16
Воєнний стан: що відбувається у Сумах
Сегодня 08:58
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.55
Вісім люблячих жінок
Вісім люблячих жінок
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Попелюшка
Попелюшка
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
Концерт органної музики
Концерт органної музики
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, окрім п'ятниці
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.