Воєнний стан: що відбувається у Сумах

За інформацію директора Департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА Олександра Милоша, у місті лунають сирени, пише Суспільне.
Також у Сумах та області є перебої з мобільним зв`язком, Інтернет працює.
За інформацією КП Міськводоканал усі об’єкти підприємства працюють у штатному режимі. Централізоване водопостачання та водовідведення здійснюється.
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у прямому ефірі закликав мешканців області не панікувати та залишатися вдома. Якщо люди почують вибухи та постріли, потрібно йти до підвалів будинків, сказав голова адміністрації.