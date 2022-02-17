Воєнний стан: що відбувається у Сумах У Сумах біля банкоматів та у магазинах — великі черги. Також є черги з автомобілів на заправках міста. На фото - черга з машин на мосту біля вулиці Прокоф`єва.

За інформацію директора Департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА Олександра Милоша, у місті лунають сирени, пише Суспільне. Також у Сумах та області є перебої з мобільним зв`язком, Інтернет працює. За інформацією КП Міськводоканал усі об’єкти підприємства працюють у штатному режимі. Централізоване водопостачання та водовідведення здійснюється. Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у прямому ефірі закликав мешканців області не панікувати та залишатися вдома. Якщо люди почують вибухи та постріли, потрібно йти до підвалів будинків, сказав голова адміністрації.