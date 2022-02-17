На Сумщині вводиться воєнний стан

Росія здійснила ударіи по наші й віськовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану на всій території України. Звернення до громадян України опубліковане вранці у четвер, 24 лютого, комунікаційними каналами глави української держави.

"Сьогодні вранці президент Путін оголосив про проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі, наших прикордонниках. У багатьох містах України були чутні вибухи. Ми запроваджуємо воєнний стан на всій території держави", - пояснив Зеленський.

Він зазначив, що провів розмову з президентом США Джо Байденом, і повідомив, що США "починають збирати міжнародну підтримку".

Звертаючись до українців, Зеленський наголосив: "Від вас потрібний спокій. За можливості, залишайтеся вдома. Ми працюємо. Працює весь сектор безпеки та оборони України. Без паніки, ми готові до всього і всіх переможемо".

24 лютого о 5-ій ранку російський президент Володимир Путін оголосив про проведення воєнної операції в Україні.