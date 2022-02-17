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В Краснополье взорвали склад с боеприпасами

Это произошло ранним утром 24 февраля, появилось видео с места происшествия

На границе Украины с Россией в 50 км от города Сумы взорвали военный склад с боеприпасами. Это произошло в Краснополье.


Общество Взрів Склад боеприпасов
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Цитата

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