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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 07:15149

Сегодня школы и детсады Сум закрыты

Сегодня, 24 февраля, обучения школьников не будет.

Об этом сообщается в чатах родительских групп. Якобы это распоряжение директоров, которым сообщили из управления образования.

Также об это в Фейсбуке написал мэр Сум Александр Лысенко.

"

Дорогі сумчани, зберігайте спокойно!
 
Сьогодні школи і дитячі садочки не працюватимуть. Прошу всіх залишатися вдома.
 
Транспорт працює у штатному режимі.
 
Будь ласка, не панікуємо!
 
Буду оперативно повідомляти вас про все, що відбувається. Слідкуйте за новинами лише з перевірених джерел і не вірте дезінформації!" - написал он.
Общество
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Вісім люблячих жінок
Вісім люблячих жінок
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Попелюшка
Попелюшка
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
Концерт органної музики
Концерт органної музики
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, окрім п'ятниці
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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