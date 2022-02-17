Сегодня школы и детсады Сум закрыты Сегодня, 24 февраля, обучения школьников не будет.

Об этом сообщается в чатах родительских групп. Якобы это распоряжение директоров, которым сообщили из управления образования.

Также об это в Фейсбуке написал мэр Сум Александр Лысенко.

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Дорогі сумчани, зберігайте спокойно!

Сьогодні школи і дитячі садочки не працюватимуть. Прошу всіх залишатися вдома.

Транспорт працює у штатному режимі.

Будь ласка, не панікуємо!

Буду оперативно повідомляти вас про все, що відбувається. Слідкуйте за новинами лише з перевірених джерел і не вірте дезінформації!" - написал он.