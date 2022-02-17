Сегодня школы и детсады Сум закрыты

Об этом сообщается в чатах родительских групп. Якобы это распоряжение директоров, которым сообщили из управления образования.
Также об это в Фейсбуке написал мэр Сум Александр Лысенко.
"
Дорогі сумчани, зберігайте спокойно!
Сьогодні школи і дитячі садочки не працюватимуть. Прошу всіх залишатися вдома.
Транспорт працює у штатному режимі.
Будь ласка, не панікуємо!
Буду оперативно повідомляти вас про все, що відбувається. Слідкуйте за новинами лише з перевірених джерел і не вірте дезінформації!" - написал он.