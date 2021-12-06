СБУ предупреждает о новой волне фейков Сегодня украинское информационное пространство столкнулось с новой волной фейков и «вбросов».

Появились массовые сообщения о якобы приказе Министерства здравоохранения об эвакуации больниц в Киеве, вывозе людей и оборудования в западные регионы нашей страны. Распространяется и аналогичный приказ Министерства образования и науки, где среди прочего представлена неправда о мобилизации студентов. Также распространяется дезинформация об украинских военных, якобы получивших СМС от россиян с «советом» покинуть зону ООС.

Список «вбросов» можно продолжать. Все эти сообщения – не просто фейк, а часть продуманной информационной войны против Украины.

Киберспециалисты СБУ системно отслеживают информационное поле, фиксируют фейки и принимают меры, чтобы оперативно нейтрализовать вредную деятельность пророссийских пропагандистов, ботоферм и привлечь злоумышленников к ответственности.

В то же время, мы призываем граждан пользоваться только проверенной информацией из официальных источников и не распространять слухи.

Задача агрессора – посеять панику, наша – сохранять спокойствие и не поддаваться любым провокациям, говорится в сообщении ведомства.