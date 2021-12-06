СБУ предупреждает о новой волне фейков

Появились массовые сообщения о якобы приказе Министерства здравоохранения об эвакуации больниц в Киеве, вывозе людей и оборудования в западные регионы нашей страны. Распространяется и аналогичный приказ Министерства образования и науки, где среди прочего представлена неправда о мобилизации студентов. Также распространяется дезинформация об украинских военных, якобы получивших СМС от россиян с «советом» покинуть зону ООС.
Список «вбросов» можно продолжать. Все эти сообщения – не просто фейк, а часть продуманной информационной войны против Украины.
Киберспециалисты СБУ системно отслеживают информационное поле, фиксируют фейки и принимают меры, чтобы оперативно нейтрализовать вредную деятельность пророссийских пропагандистов, ботоферм и привлечь злоумышленников к ответственности.
В то же время, мы призываем граждан пользоваться только проверенной информацией из официальных источников и не распространять слухи.
Задача агрессора – посеять панику, наша – сохранять спокойствие и не поддаваться любым провокациям, говорится в сообщении ведомства.
Украинцев взбудоражило известие о том, что крупнейшие банки Украины - Приватбанк, Ощадбанк и monobank - намереваются установить ограничение на снятие...
Сегодня, 15 февраля, координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Сумской области начинает многоэтапные контрдиверсионные учения в...
Служба безопасности Украины разоблачила группу лиц, пытавшихся нанести бюджету ущерб в особо крупных размерах. Дельцы хотели избежать уплаты налогов от...
Вчера в социальных сетях появилась фейковая информация о том, что в Сумах полицейские вроде бы собирались на митинг на площади...
Минздрав не рассылает сообщения о выплате 1 тысячи гривен привитым гражданам и не просит их отправить контактные данные. Об этом...