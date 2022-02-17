Писанка, которая победила на всеукраинском фестивале, найдена в кустах Сумчане обнаружили писанку - победителя всеукраинского фестиваля… в кустах на окраине города.

Сумчанка Татьяна Гриценко опубликовала фото вопиющей находки в соцсети. «Тепер стоїть у чагарниках, у ярку під кадетським корпусом... І питання навіть не в тому, що далеко! А в тому, яким чином, там же доріг немає навіть, лише стежка та хащі. Явно з гірки кинули, покотилось...», пишет Ваш шанс.

ВШ уже поднимал проблему некогда прекрасной, оригинальной зеленой зоны в центре Сум – сквера между фонтаном «Садко» и областной научной библиотекой. Когда-то его украсили метровые писанки, которые принимали участие в украинских фестивалях. На Пасху здесь размещали пасхальные арки, деревца украшали писанками, а зеленстроевцы старались украсить сквер оригинальными клумбами. Однако ситуация давно изменилась, а красавца-Петуха вообще нашли в кустах… Экс-заммэра Сум Сергей Панченко резюмировал происходящее так: «Ці арт-проекти були переможцями на фестивалі у Києві... Шкода, що труд майстрів міста викинуто на "смітник"...»