Людина, яка робила проекти для окупованого Криму, визначатиме переможця конкурсу по реконструкції Площі Незалежності в Сумах? З таки питанням звернувся до очільника Сумської області та головного архітектора активіст та член журі архітектурного конкурсу Дмитро Тищенко на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

Про те, що іспанський архітектор-урбаніст Мануэль Нуньес-Яновский буде оцінювати роботи конкурсу було оголошено наприкінці січня. І ось тепер виникло таке питання:

«Людина, яка робила проекти для окупованого Криму, визначатиме переможця конкурсу по реконструкції Площі Незалежності в Сумах?

Dmytro Zhyvytskyy, Vladimir Bukov, є питання. Я вдячний за проявлену довіру та запрошення в журі конкурсу, де визначатиметься майбутній проєкт реконструкції Площі Незалежності. Після публікації анонсу конкурсу на Цукрі, мої друзі одразу зробили поверхневий пошук робіт інших членів журі та виявили, що, наприклад, заявлений архітектор Manuel Núñez Yanowsky у вже окупованому Криму завершував свій проєкт «нового центру Інкерману».

З якихось причин також вищезазначений архітектор не вказує країну, до якої належить Крим. Все прям по Усику: Іспанія — іспанців, Франція — французів, Крим — кримчан?

Як ця людина може пояснити роботу на окупантів? Горді посилання на медіа доводять, що він прекрасно володів інформацією про роботу на окупантів, саме тому, мабуть, на сайті поруч із Кримом жодного разу не зустрічається Україна.

І це я поки мовчу про те, що говорять мої колеги, що захоплюються урбаністикою, про його роботи та проєкти інших колег по журі.

Ви прекрасно розуміли, кого запрошували в комісію (це я і про себе зокрема), тому давайте на березі розставимо крапки над "і". Ви в курсі цієї ситуації? Як на неї будете реагувати? Чи є бодай якесь пояснення пана Мануеля стосовно роботи на окупантів?