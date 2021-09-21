Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:0756

Людина, яка робила проекти для окупованого Криму, визначатиме переможця конкурсу по реконструкції Площі Незалежності в Сумах?

З таки питанням звернувся до очільника Сумської області та головного архітектора активіст та член журі архітектурного конкурсу Дмитро Тищенко на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

Про те, що іспанський архітектор-урбаніст Мануэль Нуньес-Яновский буде оцінювати роботи конкурсу було оголошено наприкінці січня. І ось тепер виникло таке питання:

«Людина, яка робила проекти для окупованого Криму, визначатиме переможця конкурсу по реконструкції Площі Незалежності в Сумах?

 Dmytro  Zhyvytskyy, Vladimir  Bukov, є питання. Я вдячний за проявлену довіру та запрошення в журі конкурсу, де визначатиметься майбутній проєкт реконструкції Площі Незалежності. Після публікації анонсу конкурсу на Цукрі, мої друзі одразу зробили поверхневий пошук робіт інших членів журі та виявили, що, наприклад, заявлений архітектор Manuel Núñez Yanowsky у вже окупованому Криму завершував свій проєкт «нового центру Інкерману».

З якихось причин також вищезазначений архітектор не вказує країну, до якої належить Крим. Все прям по Усику: Іспанія — іспанців, Франція — французів, Крим — кримчан?

Як ця людина може пояснити роботу на окупантів? Горді посилання на медіа доводять, що він прекрасно володів інформацією про роботу на окупантів, саме тому, мабуть, на сайті поруч із Кримом жодного разу не зустрічається Україна.

І це я поки мовчу про те, що говорять мої колеги, що захоплюються урбаністикою, про його роботи та проєкти інших колег по журі.

Ви прекрасно розуміли, кого запрошували в комісію (це я і про себе зокрема), тому давайте на березі розставимо крапки над "і". Ви в курсі цієї ситуації? Як на неї будете реагувати? Чи є бодай якесь пояснення пана Мануеля стосовно роботи на окупантів?

Общество Конкурс Площа Незалежності
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумчан запрошують до Європейських проєктів співпраці
21.02.2022 11:27

Сумчан запрошують до Європейських проєктів співпраці

Європейські проєкти співпраці – відкрита можливість для розвитку, участь у якій можуть взяти й сумчани....

В Сумах проводят конкурс ко Дню Святого Валентина
01.02.2022 14:50

В Сумах проводят конкурс ко Дню Святого Валентина

В Сумах Агенция промоции "Сумы" объявила конкурс историй любви в фотографиях ко Дню Святого Валентина....

Сумський прикордонний загін оголошує конкурс на кращий ескіз пам’ятної відзнаки «30 років на варті кордону»
30.11.2021 08:48

Сумський прикордонний загін оголошує конкурс на кращий ескіз пам’ятної відзнаки «30 років на варті кордону»

20 жовтня 2022 року виповнюється 30-а річниця з дня створення Сумського прикордонного загону....

Сумскому бизнесу предлагают финансовую поддержку из бюджета громады
22.09.2021 08:33

Сумскому бизнесу предлагают финансовую поддержку из бюджета громады

Департамент обеспечения ресурсных платежей проводит конкурс на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета Сумской городской территориальной...

Конкурс «Збережи енергію! Зупини зміни клімату!» оголошено у Сумах
21.09.2021 08:03

Конкурс «Збережи енергію! Зупини зміни клімату!» оголошено у Сумах

Департамент фінансів, економіки та інвестицій 20 вересня поточного року оголошує конкурс «Збережи енергію! Зупини...

Новости

За вторник на Сумщине COVID-19 подтвердили у 591 человека, 11 летальных
Сегодня 08:43
Людина, яка робила проекти для окупованого Криму, визначатиме переможця конкурсу по реконструкції Площі Незалежності в Сумах?
Сегодня 16:07
Служба зайнятості Сумщини практикує дуальну форму навчання
Сегодня 15:50
РНБО ініціює запровадження надзвичайного стану в Україні
Сегодня 15:17
В центре Сум столкновение между "Нацкорпусом" и "Правым сектором"
Сегодня 14:59
Після інциденту з родичами померлої пацієнтки, лікарня Глухова обмежила доступ відвідувачів
Сегодня 14:40
Глуховчанину прийдется ответить за пьяный дебош в реанимации
Сегодня 14:33
На Сумщине полицейские на горячем поймали злоумышленника на незаконной добыче песка
Сегодня 14:08
Сумской горводоканал сообщает об аварийном отключении воды
Сегодня 13:46
На Сумщине продают хлебзавод за 3,9 миллиона
Сегодня 13:23
На сессии Сумского горсовета решали реорганизацию 5-й больницы
Сегодня 12:51
Полиция Сумщины с новыми автомобилями
Сегодня 12:37
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.05
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.10; 18.35
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Носоріг (Олег Сенцов, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30; 22.10
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Обігнати час (Філліп Нойс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.35; 17.45
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
(Не)ідеальні парочки (Паоло Костелла, 2021)
Кино Планета Кіно
17.35
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Золото острова Ґардіан (Девід Гакл, 2022)
Кино Планета Кіно
15.45; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.