Служба зайнятості Сумщини практикує дуальну форму навчання Ефективність та результативність навчання безробітних за такою формою гарантована.

Такий підхід передбачає врахування особливостей та специфіки виробництва, а весь навчальний процес супроводжують досвідчені педагогічні працівники та наставники від роботодавця.

Поєднання отриманих теоретичних знань з практичним досвідом на одному чи кількох підприємствах дає змогу безробітному адаптуватися на робочому місці, а роботодавцю - отримати кваліфікованого фахівця.

У січні-лютому 2022 року за направленням обласної служби зайнятості професійне навчання за дуальною формою освіти проходили 21 чоловік - кухарі, оператори верстатів з програмним керуванням, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування.

Прогресивну форму навчання щодо підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення обрали 46 осіб за напрямками «Новітні технології вирощування зернових та технічних культур з використанням сучасної сільськогосподарської техніки», «Сучасні вимоги до організації та ведення робіт на сільгосппідприємстві», «Школа фермерства: сучасні технології ведення робіт у сільському господарстві».

Довідково

У січні 2022 року за сприяння служби зайнятості працевлаштовані 663 чоловіки.

За видами економічної діяльності найбільше громадян знайшли роботу у державному управлінні та обороні і сфері торгівлі - по 17%, переробній промисловості (13%), тимчасовому розміщуванні й організації харчування (9%).

За професійними групами 26% працевлаштованих - некваліфіковані працівники, 17% - працівники сфери торгівлі та послуг, по 12% - фахівці та робітники з обслуговування устаткування та машин, 9% – професіонали, 9% - кваліфіковані робітники з інструментом, 8% - службовці, керівники, 6% - технічні службовці, 2% - робітники сільського та лісового господарства.