Служба зайнятості запрошує роботодавців взяти участь в опитуванні За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, служба зайнятості періодично проводить онлайн-опитування роботодавців щодо потреби в кадрах.

- Ось і цього разу з 1 березня 2022 року на вебсайті Державної служби зайнятості запроваджено новий етап опитування роботодавців про потребу в кадрах на 2022 рік у професійному розрізі, - говорить В.Підлісний. - Щоб заповнити анкету, роботодавцю слід зайти до свого «персонального кабінету», що знаходиться на вебсайті Державної служби зайнятості .

Посадовець звертає увагу, що сервіс доступний для тих роботодавців, які мають логіни та паролі для входу в «персональний кабінет» та пройшли авторизацію у службі зайнятості.

Іншими словами, цей сервіс доступний для тих керівників підприємств, організацій та установ, котрі на взаємовигідних умовах тісно співпрацюють з місцевими центрами зайнятості.

Також він принагідно нагадує, що за допомогою «електронного кабінету роботодавця», є можливість зареєструвати вакансії, підібрати працівників та переглянути резюме шукачів роботи. У такий спосіб є реальна можливість швидко заповнити дефіцит кадрів, яких зараз потребує ринок праці області.

Минулого місяця, нагадаємо, служба зайнятості нашого регіону працевлаштувала майже 700 вчорашніх безробітних, сьогодні підприємства Сумщини подали дві тисячі вакансій. Здебільшого, це робітничі професії.

В.Підлісний вкотре закликає роботодавців до корисної та якісної співпраці зі службою зайнятості.