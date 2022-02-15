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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:40256

Після інциденту з родичами померлої пацієнтки, лікарня Глухова обмежила доступ відвідувачів

Таке рішення прийнято адміністрацією КНП «Глухівська міська лікарня» з метою безпеки пацієнтів і працівників закладу.

Приводом до таких заходів став інцидент 22 лютого, коли двоє молодих чоловіків вчинили дебош у відділенні інтенсивної терапії і реанімації.

За інформацією адміністрації лікарні, це були родичі 73-річної жінки, яку у вкрай важкому стані вранці доставили у лікарню з інфарктом. На жаль, вона померла. Молоді люди, які прибігли близько 9 вечора, були вкрай збуджені і агресивні, погрожували розправою. Вони забігли через терапію, де зараз розташоване ковідне відділення, по дорозі грубо штовхнувши санітарок і каталку з важкохворим пацієнтом. Реаніматолага, який в цей час надавав екстрену медичну допомогу іншому хворому, вони почали бити.

Медперсонал зателефонував у поліцію, довелось терміново шукати заміну постраждалому лікарю. Деякий час у закладі було фактично унеможливино надання екстреної допомоги, при цьому були грубо порушені всі протиепідемічні норми і вимоги.

За словами директора лікарні Валентини Барахович, центральний вхід після 19.00 буде закриватись для відвідувачів. При цьому доступ швидкої допомоги і пацієнтів у вечірній і нічний час ніхто не блокує: як і раніше функціонує вхід з протилежного боку.

«Подібне у нас трапилось вперше. Ми щиро співчуваємо всім, у кого помирають рідні, але розраховуємо на максимально адекватну реакцію. Лікарня – заклад специфічний, у нас завжди був обмежений вхід, ми дотримуємось режиму. Можливо, такої б ситуації не трапилось, якби цих молодих людей зупинили ще у приймальному відділенні, саме там є тривожна кнопка. Вони не просто вчинили хуліганські дії, а ще наразили на ризик зараження ковідом багатьох людей, в тому числі хворих в реанімації та працівників поліції. До речі, вони категорично відмовились пройти обстеження на наявність в організмі алкоголю чи психотропних речовин. Тож просимо громадян з розумінням поставитись до заходів безпеки у лікарні», — поінформувала вона.

Общество Глухів Лікарня
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