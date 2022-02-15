Глуховчанину прийдется ответить за пьяный дебош в реанимации В Глухове мужчина предстанет перед судом за совершение хулиганских действий в городской больнице.

Злоумышленник повредил входную дверь в отделение интенсивной терапии и нанес врачу телесные повреждения, пытаясь пройти в помещение, вход в которое для посетителей запрещен. Прибывшие по вызову полицейские составили на мужчину соответствующие материалы и открыли в отношении него уголовное производство.

Событие произошло вчера вечером в Глуховской городской больнице. По словам свидетелей, двое посетителей с признаками алкогольного опьянения вошли в больницу. Один из них стал прорываться в реанимационное отделение, вход в которое для посетителей запрещен. Когда же агрессивного мужчину туда не пустили, он стал выражаться нецензурной бранью, повредил входную дверь в отделение и даже нанес телесные повреждения врачу.

«Когда в медицинское учреждение прибыли наши сотрудники, 29-летний злоумышленник и его товарищ уже находились в отделении интенсивной терапии. Увидев полицейских, они поняли, что натворили, и добровольно вышли из больницы, прекратив тем самым противоправные действия», - рассказывает Сергей Буханистый, начальник отдела полиции № 1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции ГУНП в Сумской области.

В дальнейшем злоумышленник объяснил правоохранителям, что в этом отделении умерла его двоюродная бабушка и таким образом он пытался зайти в помещение, чтобы проститься с ней.

В полиции по данному факту уже открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Следственные действия продолжаются, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.