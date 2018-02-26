На Сумщине продают хлебзавод за 3,9 миллиона

«Стартовая цена объекта приватизации составляет 3,9 млн. гривен, а размер гарантийного взноса для участия в аукционе — 390,6 тыс. гривен. Предприятие не функционирует уже более 10 лет и нуждается в модернизации. Основной вид деятельности «Хлебозавода «Железнодорожник» согласно КВЭД – производство хлеба и хлебобулочных изделий; производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных непродолжительного хранения», — говорится в сообщении пресс-службы ФГИУ.
Сообщается, что в состав актива входит 3,3 тыс. м 2 недвижимого имущества, а именно: производственный корпус; служебно-бытовой корпус; железнодорожная рампа; водонапорная башня; труба дымовая кирпичная; ограждение железобетонное; артскважина; подстанция.
Площадь земельного участка, на котором расположен «Хлебозавод «Железнодорожник», составляет 18,6 тыс. м². Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 17 марта, пишет agropolit.com
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