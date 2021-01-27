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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:01538

На ринку праці Сумщини бракує кадрів

На сьогодні кількість вакансій, заявлених роботодавцями до обласної служби зайнятості, становить майже 2 тис. одиниць.

«Порівняно з попереднім місяцем, це на півтисячі вакансій більше, - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Прогнозуємо, що у березні така динаміка збережеться. Це свідчить про пожвавлення ринку праці нашого регіону.

Найбільше варіантів працевлаштування – 880 – зафіксовано для продавців продовольчих та непродовольчих товарів. Роботодавець тут не надто щедрий: пропонує від 6,5 тис. грн. до 8,5 тис. зарплати.

Більше півтисячі вакансій задекларовано для водіїв автотранспортних засобів. Розмір заробітної плати для них коливається від 7 до 20 тис. грн.

Підприємства різної форми власності Сумщини бідкаються, що у них не вистачає підсобних робітників – 689 чоловік, кухарів – 185, бухгалтерів – 236, слюсарів-ремонтників -54, медсестер – 84, електрогазозварників – 16.

Бракує також листонош, трактористів, охоронників, слюсарів-сантехніків, сторожів, бетонярів тощо.

Чимало пропозицій роботи з перерахованих спеціальностей із заробітною платою більше 12-13 тис. грн. надійшло для фахівців з робітничих професій.     

Водночас фірми та компанії шукають претендентів на вакансії, які зустрічаються не так часто, зокрема, запрошують на роботу купажника чаю, грохотника, спікальника, кінолога, реактивника, каротяжника, вітражника, шовкографа, солодовника, флориста, копрівника, каштеряна, ерготерапевта, сомельє, тренера коней тощо.

Із пропозиціями працевлаштування можна ознайомитися на сайті Сумського обласного центру зайнятості у рубриці «Шукаю роботу».

Экономика Вакансії Ринок праці
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