На сессии Сумского горсовета решали реорганизацию 5-й больницы О присоединении 5-й городской больницы к больнице Св. Пантелеймона говорили еще в прошлом году. И вот сегодня этот вопрос был вынесен на сессию горсовета.

Сумские депутаты поддержали реорганизацию медучреждения путем присоединения 5-й горбольницы Сум к больнице Св. Пантелеймона до 1 сентября 2022 года. За это решение проголосовали 25 депутатов.