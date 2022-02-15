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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:51168

На сессии Сумского горсовета решали реорганизацию 5-й больницы

О присоединении 5-й городской больницы к больнице Св. Пантелеймона говорили еще в прошлом году. И вот сегодня этот вопрос был вынесен на сессию горсовета.

Сумские депутаты поддержали реорганизацию медучреждения путем присоединения 5-й горбольницы Сум к больнице Св. Пантелеймона до 1 сентября 2022 года. За это решение проголосовали 25 депутатов.

Общество 5 больница Больница Св. Пантелеймона
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