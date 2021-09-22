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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:38287

Юні сумчани можуть долучитися до участі у конкурсі дитячого малюнка

Стартував Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» – 2022.

Організатори конкурсу Науково-виробничий журнал «Охорона праці» та Державна служба України з питань праці запрошують до участі  дітей від 6 до 18 років:

- учнів середніх загальноосвітніх шкіл, коледжів, ліцеїв;

- вихованців позашкільних навчальних закладів.

Тематика

Безпека праці та здоров’я працівників у будь-яких галузях і сферах діяльності: вугільній, деревообробній промисловості, сільському, лісовому та ліфтовому господарствах, у медичній сфері, будівництві, на транспорті тощо, протидія COVID-19 на робочих місцях та в побуті.

На конкурс подаються малюнки, виконані олівцями, олійними, акварельними фарбами чи гуашшю тощо.

Подробиці участі в конкурсі «Охорона праці очима дітей» можна дізнатися за посиланням.

Общество Конкурс
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