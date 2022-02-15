Активісти Сум запрошують долучитися до перевірки бомбосховищ

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук;
"У часи великої небезпеки, ми маємо бути максимально мобілізовані. Але щоб наш страх не перейшов у паніку, ми маємо пам’ятати прості речі, які треба відпрацювати вже сьогодні.
Тож ми запускаємо суспільну ініціативу по перевірки бомбосховищ у місті Суми
Що треба зробити:
- за посиланням зайти на карту https://cutt.ly/dPPwlQL
- знайти бомбосховище біля свого будинку та роботи
- прийти туди ногами, відвідати його фізично
- зробити пару фотографій
- та написати два речення в якому стані знаходиться бомбосховище.
На що треба звернути увагу:
- чи є до нього доступ
- чи він не захаращений
- чи придатний він для перебування людей в середені
- чи не знаходиться він у приватній власності
- чи пускають в середину «нові господарі».
Ми просимо цю інформацію переслати нами на поштову скриню bunker.sumy@gmail.com разом з фотографіями, не забудьте вказати адресу бомбосховища.
Тільки спокій і самоорганізація може зберегти життя підчас критичної ситуації.
Ми на своїй землі і будемо чинити опір. Але щоб вижити ми маємо виконувати прості правила.
Все буде 4.5.0."