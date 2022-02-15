Активісти Сум запрошують долучитися до перевірки бомбосховищ Громадський діяч та волонтер з Сум Андрій Букін анонсував соціальну акцію "Знайди своє бомбосховище".

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук;

"У часи великої небезпеки, ми маємо бути максимально мобілізовані. Але щоб наш страх не перейшов у паніку, ми маємо пам’ятати прості речі, які треба відпрацювати вже сьогодні.

Тож ми запускаємо суспільну ініціативу по перевірки бомбосховищ у місті Суми

Що треба зробити:

- за посиланням зайти на карту https://cutt.ly/dPPwlQL

- знайти бомбосховище біля свого будинку та роботи

- прийти туди ногами, відвідати його фізично

- зробити пару фотографій

- та написати два речення в якому стані знаходиться бомбосховище.

На що треба звернути увагу:

- чи є до нього доступ

- чи він не захаращений

- чи придатний він для перебування людей в середені

- чи не знаходиться він у приватній власності

- чи пускають в середину «нові господарі».

Ми просимо цю інформацію переслати нами на поштову скриню bunker.sumy@gmail.com разом з фотографіями, не забудьте вказати адресу бомбосховища.

Тільки спокій і самоорганізація може зберегти життя підчас критичної ситуації.

Ми на своїй землі і будемо чинити опір. Але щоб вижити ми маємо виконувати прості правила.

Все буде 4.5.0."