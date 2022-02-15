Військові наголошують: не розголошуйте переміщення підрозділів ЗСУ

Шановні громадяни України!
Кожен з нас має відчути свою власну відповідальність за захист суверенітету і територіальндо громадяної цілісності України, забезпечення її інформаційної безпеки, які, згідно з Конституцією України, є справою всього Українського народу!
Прохання і надалі не розголошувати переміщення підрозділів Збройних Сил України! Номери техніки, види і кількість озброєння, його приналежність до родів військ, напрямки та маршрути руху. Розголошення такої інформації може становити загрозу національній безпеці. Усвідомте самі і передайте іншим!
Регіональне управління Сил територіальної оборони "Північ" звертається до громадян України із проханням не проводити фото-, відеозйомку та онлайн трансляцію та не публікувати у соціальних мережах відомості, що розкривають:
- місцезнаходження військової техніки, озброєння, майна та особового складу;
- рух колон військової техніки та переміщення будь-яким способом особового складу;
- режимні військові об’єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил України та несанкціоновано не проникати на їхню територію;
- завдання органів військового управління, військ (сил) щодо бойової готовності, оперативної підготовки та застосування військ (сил);
- підготовку та проведення навчань (тренувань, маневрів, воєнних ігор);
- організацію, чисельність та дислокацію військ (сил).
Нагадуємо, що в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті.
Допоможемо та підтримаймо Збройні Сили України та захисників держави!