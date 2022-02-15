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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:17610

Військові наголошують: не розголошуйте переміщення підрозділів ЗСУ

Регіональне управління Сил ТрО “Північ” Збройних Сил України звертається до громадян з проханням розповсюджувати інформацію, яка може бути цінною для ворогів.

Шановні громадяни України!

Кожен з нас має відчути свою власну відповідальність за захист суверенітету і територіальндо громадяної цілісності України, забезпечення її інформаційної безпеки, які, згідно з Конституцією України, є справою всього Українського народу!

Прохання і надалі не розголошувати переміщення підрозділів Збройних Сил України! Номери техніки, види і кількість озброєння, його приналежність до родів військ, напрямки та маршрути руху. Розголошення такої інформації може становити загрозу національній безпеці. Усвідомте самі і передайте іншим!

Регіональне управління Сил територіальної оборони "Північ" звертається до громадян України із проханням не проводити фото-, відеозйомку та онлайн трансляцію та не публікувати у соціальних мережах відомості, що розкривають:

- місцезнаходження військової техніки, озброєння, майна та особового складу;

- рух колон військової техніки та переміщення будь-яким способом особового складу;

- режимні військові об’єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил України та несанкціоновано не проникати на їхню територію;

- завдання органів військового управління, військ (сил) щодо бойової готовності, оперативної підготовки та застосування військ (сил);

- підготовку та проведення навчань (тренувань, маневрів, воєнних ігор);

- організацію, чисельність та дислокацію військ (сил).

Нагадуємо, що в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті.

Допоможемо та підтримаймо Збройні Сили України та захисників держави!

 
Общество ЗСУ
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