Наразі загрози вторгнення на територію Сумської області немає На цьому наголосив під час наради із головами депутатських фракцій та керівниками усіх силових підрозділів Сумщини голова облдержадміністрації Дмитро Живицький.

Серед питань, що розглядалися в рамках наради, були: план дій для жителів області у разі військової загрози та питання територіальної оборони, розміщення блок-постів на території Сумської області − спільно представниками Нацполіції, Нацгвардії, військкоматів, СБУ (облаштування блок-постів, встановлення камер спостереження на цих блок постах); посилення заходів з безпеки охорони державного кордону з країною-агресором; забезпечення роботи територіальної оборони; питання безпеки й охорони приміщень органів державної влади.

Також додатково роз’яснені дії в разі необхідної евакуації населення, з’ясовані мобілізаційні плани, заходи.

За словами Дмитра Живицького, станом на сьогодні кошти на потреби територіальної оборони Сумщини виділили 30 територіальних громад кошти з місцевих бюджетів в сумі 7,36 млн грн.

До кінця тижня плануються сесії ще в 15 тергромадах і буде виділено ще 1,1 млн грн.

«Я закликаю ті громади, які ще не передбачили кошти на тероборону, зробити це. Це ваш обов’язок, особливо в нинішніх умовах, перед вашими ж жителями», – наголосив голова облдержадміністрації.

Що робити цивільному населенню?

«Це питання я чую останнім часом по кілька разів на годину. Відповідаю: Не панікувати! Зберігайте спокій, ходіть на роботу, займайтесь своїми справами. «Адже наразі загрози вторгнення на територію Сумської області немає», – говорив Дмитро Живицький. − На Сумщині забезпечується координація і злагодженість усіх дій між органами державної влади, правоохоронних органів та військовими! Працюємо спільно та злагоджено заради безпеки кожного мешканця Сумщини. Слідкуйте за офіційними джерелами інформації, в тому числі й за моєю офіційною сторінкою у мережі Facebook. Користуйтесь лише перевіреною інформацією і не розповсюджуйте фейки».