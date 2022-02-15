Серед питань, що розглядалися в рамках наради, були: план дій для жителів області у разі військової загрози та питання територіальної оборони, розміщення блок-постів на території Сумської області − спільно представниками Нацполіції, Нацгвардії, військкоматів, СБУ (облаштування блок-постів, встановлення камер спостереження на цих блок постах); посилення заходів з безпеки охорони державного кордону з країною-агресором; забезпечення роботи територіальної оборони; питання безпеки й охорони приміщень органів державної влади.
Також додатково роз’яснені дії в разі необхідної евакуації населення, з’ясовані мобілізаційні плани, заходи.
За словами Дмитра Живицького, станом на сьогодні кошти на потреби територіальної оборони Сумщини виділили 30 територіальних громад кошти з місцевих бюджетів в сумі 7,36 млн грн.
До кінця тижня плануються сесії ще в 15 тергромадах і буде виділено ще 1,1 млн грн.
«Я закликаю ті громади, які ще не передбачили кошти на тероборону, зробити це. Це ваш обов’язок, особливо в нинішніх умовах, перед вашими ж жителями», – наголосив голова облдержадміністрації.
Що робити цивільному населенню?
«Це питання я чую останнім часом по кілька разів на годину. Відповідаю: Не панікувати! Зберігайте спокій, ходіть на роботу, займайтесь своїми справами. «Адже наразі загрози вторгнення на територію Сумської області немає», – говорив Дмитро Живицький. − На Сумщині забезпечується координація і злагодженість усіх дій між органами державної влади, правоохоронних органів та військовими! Працюємо спільно та злагоджено заради безпеки кожного мешканця Сумщини. Слідкуйте за офіційними джерелами інформації, в тому числі й за моєю офіційною сторінкою у мережі Facebook. Користуйтесь лише перевіреною інформацією і не розповсюджуйте фейки».