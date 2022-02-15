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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:29220

В Ахтырке вор-рецидивист обокрал предприятие

Следователями Ахтырского районного отдела полиции при процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении кражи имущества из помещения одного из предприятий г. Ахтырка.

В ходе проведения следственных действий было установлено, что ранее неоднократно судимый 31-летний житель г. Ахтырка в конце января текущего года через грузовые ворота зашел на территорию одного из предприятий города.

Разбив окно, злоумышленник проник в помещение сварочного цеха, откуда угнал сварочный аппарат, соединитель для труб, металлический хомут, молотки, отвертки, другие инструменты и металлические изделия. После чего все похищенное имущество перенес к забору, которым ограждена территория предприятия, и перебросил через него. Однако остаться неразоблаченным ему все же не удалось, его установили и разыскали сотрудники полиции. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

В настоящее время мужчина уже поставлен в известность о подозрении за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража". Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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