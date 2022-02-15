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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Пішов з життя настоятель Покровського храму села Підлісновка

22 лютого 2022 року на 50-му році життя відійшов до Господа клірик Сумської єпархії, настоятель Покровського храму с. Підлісновка Сумського районного церковного округу протоієрей Георгій Краснопєєв.

Протоієрей Георгій (Юрій) Валерійович Краснопєєв народився 12 жовтня 1972 року у с. Дар’ївка Херсонської області у сім’ї селян. По переїзді у смт Решетилівку Полтавської області закінчив Решетилівську середню школу робітничої молоді та Решетилівське СПТУ-28 та отримав спеціальність «килимарник ручного ткацтва». У 1994 році одружився з Лохановою Іриною, з якою виховали сина. 19 березня 1995 року єпископом Горлівським і Слов’янським Аліпієм (Погребняком) рукопокладений у сан диякона, а 26 березня того ж року ­­– в сан священника. Служив у Миколаївському храмі м. Червоноармійська, в Казанському храмі с. Білоозерського Горлівської єпархії. У 1999 році перейшов до Сумської єпархії і призначений настоятелем Покровського храму с. Підлісновка Сумського району, де прослужив 22 роки. Також ніс пастирський послух у селах Тучне, Олександрівка та Степне, про це повідомляє Православна Сумщина.

Общество Протоієрей Георгій
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