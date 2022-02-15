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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:39207

ФК "Альянс" выиграл у датчан

Сегодня 22 февраля липоводолинский клуб "Альянс" сыграл против датского "Thisted".

Первая  игра нашей команды на турецких сборах выиграна с минимальным счетом. Единственный мяч забил Ярослав Сидоренко. У клуба запланировано еще две игры.

Спорт ФК Альянс Футбол
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