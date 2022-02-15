ФК "Альянс" выиграл у датчан

Первая игра нашей команды на турецких сборах выиграна с минимальным счетом. Единственный мяч забил Ярослав Сидоренко. У клуба запланировано еще две игры.
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В Турции во время второго зимнего сбора команда из Липовой Долины сыграет три контрольных поединка....
Липоводолинский «Альянс» продолжает комплектование состава....
«Виктория» из Николаевки Сумского района сыграла очередной матч в рамках подготовки к весенней части чемпионата Украины по футболу во второй...