Сегодня на Сумщине ожидают свадебный бум Второй день недели, двадцать второй день календаря лунных фаз и второй месяц 2022 года – палиндромная дата 22.02.2022, которую ожидают не только астрологи, но и молодожены.

Именно сегодня на услуги специалистов отделов государственной регистрации актов гражданского состояния будет особый спрос, ведь создать семью в особый день стремятся немало пар.

«Свадебный бум в конце февраля является вполне ожидаемым событием. Такое количество двоек хотят видеть в своем свидетельстве о браке много молодоженов, поэтому сегодня было спланировано на Сумщине 72 брачных церемоний. И это количество свадеб не окончательно, ведь существует услуга «Брак за сутки», благодаря которой мужем и женой можно стать в течение 24 часов. В то же время, в этот день можно не только жениться, но и торжественно подать заявление о государственной регистрации брака, об этом в сообщении Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Сумы).