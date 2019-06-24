Сегодня на Сумщине ожидают свадебный бум

Именно сегодня на услуги специалистов отделов государственной регистрации актов гражданского состояния будет особый спрос, ведь создать семью в особый день стремятся немало пар.
«Свадебный бум в конце февраля является вполне ожидаемым событием. Такое количество двоек хотят видеть в своем свидетельстве о браке много молодоженов, поэтому сегодня было спланировано на Сумщине 72 брачных церемоний. И это количество свадеб не окончательно, ведь существует услуга «Брак за сутки», благодаря которой мужем и женой можно стать в течение 24 часов. В то же время, в этот день можно не только жениться, но и торжественно подать заявление о государственной регистрации брака, об этом в сообщении Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Сумы).
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