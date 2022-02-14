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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:30235

В Ахтырщине мужчина обокрал знакомых

Работники полиции разоблачили ранее судимого мужчину, который проник в дом знакомого и похитил чужое имущество. Однако остаться незамеченным ему не удалось, теперь за совершенное он предстанет перед судом.

Сотрудники отделения полиции № 1 (г. Тростянец), в ходе выполнения обязанностей, направленных на выявление и противодействие совершению правонарушений, установили причастность ранее судимого 52-летнего жителя с. Станова Ахтырского района до кражи из жилья в городе Тростянец. Как выяснилось, злоумышленник, зная, что в доме никто не проживает, ночью через окно проник в частный дом своих знакомых. Оттуда угнал металлические части из конструкции для печного отопления помещения. В дальнейшем похищенное сдал на пункт приема металлолома, а денежные средства, полученные преступным путем, потратил на собственные нужды.

По данному факту в полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража". Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Право Кража
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