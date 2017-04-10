Система оповещения в Сумах работает с сигналом сирены и с текстовыми сообщениями Начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Артур Перов во время еженедельного совещания о работе системы оповещения и информирования жителей общины о действиях в чрезвычайных ситуациях.

Начальник профильного отдела сообщил, что новая система оповещения состоит из 39 внешних и 95 внутренних блоков, расположенных на территории города. По результатам последней проверки – система работает, все недостатки устраняются в рабочем порядке. Она позволяет уведомлять не только с помощью сигнала сирены, но и через текстовые сообщения.

Кроме того, для населения разработаны информационные буклеты и плакаты. После изготовления их распространят среди жителей общины. Также подготовлены письма обслуживающим организациям, где указано о необходимости размещения на информационных стендах и досках объявлений возле подъездов многоквартирных домов информации о действиях населения в чрезвычайных ситуациях. Такие данные есть и на Информационном портале городского совета – в разделе «Банеры» – «Населению при возникновении чрезвычайных ситуаций».

Также в этом разделе размещена карта простейших укрытий. Обследующая их профильная комиссия еще работает, поэтому перечень будет обновляться.

Также предложено разместить плакаты с актуальной информацией о действиях населения в чрезвычайных ситуациях и в общественном транспорте.