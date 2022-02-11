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Роменские футзалисты проиграли лидеру

Роменский "Рятувальник" уступил киевскому "Sky Up" в матче чемпионата Украины по футзалу среди команд группы "Восток" первой лиги.

"Рятувальник" (Ромны) 2:3 "Sky Up" (Киев)

Голы: Антон Кончаков (19, 27) – Егор Сипливец (2), Александр Уруцкий (12), Юлиан Горбатый (15).

После этого матча "Рятувальник" занимает пятое место в турнирной таблице восточной группы с 11 очками в 9 матчах.

Источник: sportclub.sumy.ua

Спорт Рятувальник Футзал
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