Роменские футзалисты проиграли лидеру

"Рятувальник" (Ромны) 2:3 "Sky Up" (Киев)
Голы: Антон Кончаков (19, 27) – Егор Сипливец (2), Александр Уруцкий (12), Юлиан Горбатый (15).
После этого матча "Рятувальник" занимает пятое место в турнирной таблице восточной группы с 11 очками в 9 матчах.
Источник: sportclub.sumy.ua
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