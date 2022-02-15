Сегодня ФК Альянс сыграет первый матч на турецких сборах (трансляция) Сегодня 22 февраля Липово-Долинский Альянс сыграет против датского "Тистеда".

Матч начнется в 14.00. Это первая игра нашей команды на турецких сборах. После этой запланировано еще две игры.