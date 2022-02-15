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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:31218

Не все громады Сумщины готовы развивать предпринимательство

На сегодняшний день только Березовская, Эсманьская, Шалыгинская и Боромлянская территориальные громады приняли местные программы развития малого и среднего предпринимательства, привели их в соответствие с областной программой и выделили соответствующее финансирование.

Во время аппаратного совещания в обладминистрации директор областного Департамента экономического развития и торговли Александр Кучков рассказал, что в 2022 году на реализацию Программы развития малого и среднего предпринимательства в Сумской области на 2022-2026 годы из областного бюджета предусмотрено 500 тыс. из местных бюджетов территориальных общин области – 888,4 тыс. гривен.

Из 51 территориториальных громад утверждены и действуют местные программы в 37.

Не приняты местные программы развития малого и среднего предпринимательства и не утверждены правила предоставления частичной компенсации уплаченных процентов по кредитам, полученным субъектами малого предприятия в государственных банковских учреждениях, в 14 общинах: Бездрицком, Ворожбянском, Миропольском, Нижнесыроватском, Хотинском, Юнаковском, Лебединской, Глуховской, Ямпольской, Буринской, Путивльской, Великописаревской и Недригайловской.

Приняты программы, но не выделены средства на финансовую поддержку в 14 территориальных общинах области: Верхнесыворотской, Белопольской, Николаевской сельской, Речковской, Степановской, Середино-Будской, Бочечковской, Дубовязовской, Кролевецкой, Поповской, Грунской, Кириковской.

Принятые программы, выделенные средства, но собственные программы не приведены в соответствие с областной программой в 19 территориальных общинах: Краснопольской, Николаевской поселковой, Садовской, Дружбовской, Зноб-Новгородской, Свеской, Шосткинской, Конотопской, Новослободской, Комышанской, Чернечинской, Ольшанской, Коровинской, Роменской, Хмелевской. Сумская и Ахтырская городские территориальные общины не участвуют в региональной программе финансовой поддержки бизнеса.

Только Березовская, Эсманьская, Шалыгинская, Боромлянская территориальные общины приняли программу, выделили средства и привели собственные программы в соответствие с областной программой.

«Сегодня мы много программ в области реализуем, но, к сожалению, большинство серьезных мощных проектов в области, запланированных на 2022 год, будем реализовываться за счет средств государственного бюджета. Будут выделены средства из ДФРР, мы ожидаем поступления инфраструктурной субвенции. Но общинам ряд проектов нужно реализовывать за собственные средства, не дожидаясь средств от страны. А чтобы в общинах были средства, местные бюджеты наполнялись, необходимо развивать в том числе малый и средний бизнес на своей территории, – подчеркнул Дмитрий Живицкий. – И мы видим, как общины Сумщины над этим работают. Лишь четыре общины сделали все возможное для того, чтобы Программа развития малого и среднего бизнеса работала и была эффективной для предпринимателей, а не существовала только на бумаге».

По его словам, облгосадминистрация и Агентство регионального развития открыты для разъяснения консультаций в этом направлении.

Первый заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Тарас Савченко добавил, что Программа развития малого и среднего предпринимательства в Сумской области на 2022-2026 годы существенно расширяет свои возможности, она является более гибкой и интересной для предпринимателей.

«Из областного бюджета в рамках Программы развития малого и среднего предпринимательства в Сумской области выделено 500 тысяч гривен. И если они будут эффективно использованы и будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в общинах, созданию рабочих мест, то я уверен, что депутаты нас поддержат увеличение финансирования этой программы из областного бюджета», – отметил чиновник.

Экономика Обладминистрция Программа развития малого и среднего предпринимательства
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