Рятувальники Сумщини застерігають не виходити на тонку кригу водойм Знову і знову рятувальники Сумщини нагадують про небезпеку та звертаються до громадян з проханням не виходити на кригу.

У зв'язку із значним потеплінням на водоймах Сумщини сформувався нестійкий льодовий покрив – товщина якого вкрай небезпечна. Проте, незважаючи на це, люди масово виходять на риболовлю, а діти просто бавляться на кризі. Але часом достатньо одного кроку аби миттєво опинитися у крижаній воді.

Аби застерегти громадян від нещасних випадків рятувальники вкотре звертаються з проханням не виходити на тонку кригу, а тим паче не дозволяти робити це дітям. Бережіть своє життя і в разі нещасного випадку негайно телефонуйте за номером «101».

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області