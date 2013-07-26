Рятувальники Сумщини застерігають не виходити на тонку кригу водойм

У зв'язку із значним потеплінням на водоймах Сумщини сформувався нестійкий льодовий покрив – товщина якого вкрай небезпечна. Проте, незважаючи на це, люди масово виходять на риболовлю, а діти просто бавляться на кризі. Але часом достатньо одного кроку аби миттєво опинитися у крижаній воді.
Аби застерегти громадян від нещасних випадків рятувальники вкотре звертаються з проханням не виходити на тонку кригу, а тим паче не дозволяти робити це дітям. Бережіть своє життя і в разі нещасного випадку негайно телефонуйте за номером «101».
Головне управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області
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