В Глухове центр развития ребенка хотят отремонтировать за 29,3 млн грн Закупку на 29 301 289,00 гривен объявил Департамент капитального строительства Сумской ОГА.

Информация о намерениях осуществить капитальный ремонт с термомодернизацией Глуховского дошкольного учебного заведения (центр развития ребенка) «Светлячок» размещена на сайте Prozorro.

За эти средства хотят заменить оконные и дверные блоки, утеплить фасад и цоколь учебного заведения, кровлю, установить пожарную лестницу, водоотвод кровли, утеплить подвальные помещения, построить пандус. Вместе с этим запланировали обновление помещения бассейна с обновлением системы автоматизации обогрева, измерителей влажности воздуха, устройством новых инженерных сетей, а также отремонтировать проезд, тротуар, отмостку, газон и обустроить площадку с резиновым покрытием.

Конечный срок окончания ремонта - 30 августа 2023 года.