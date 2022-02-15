В Глухове центр развития ребенка хотят отремонтировать за 29,3 млн грн

Информация о намерениях осуществить капитальный ремонт с термомодернизацией Глуховского дошкольного учебного заведения (центр развития ребенка) «Светлячок» размещена на сайте Prozorro.
За эти средства хотят заменить оконные и дверные блоки, утеплить фасад и цоколь учебного заведения, кровлю, установить пожарную лестницу, водоотвод кровли, утеплить подвальные помещения, построить пандус. Вместе с этим запланировали обновление помещения бассейна с обновлением системы автоматизации обогрева, измерителей влажности воздуха, устройством новых инженерных сетей, а также отремонтировать проезд, тротуар, отмостку, газон и обустроить площадку с резиновым покрытием.
Конечный срок окончания ремонта - 30 августа 2023 года.