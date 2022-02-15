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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:30356

В школах и детских садах Сумской громады проверяют готовность к чрезвычайным ситуациям

Во время еженедельного аппаратного совещания мэр Сум поручил руководству управления образования и науки довести до сведения всех участников образовательного процесса информацию о том, как действовать в случае возникновения нештатной ситуации.

Начальник профильного структурного подразделения Антонина Данильченко сообщила, что этот вопрос постоянно в поле зрения педагогов. Проведены совещания с руководителями учебных заведений и заведующими хозяйством, проверены внутренние блоки оповещения местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, обновлен расчет подачи транспорта при выполнении мероприятий по эвакуации, изучено состояние содержания подвальных помещений, принят ряд других мер, направленных на сохранение жизни детей в случае или возникновение чрезвычайной ситуации.

На прошлой неделе руководители заведений общего среднего и дошкольного образования приняли участие в заседании городской комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обсудили задачи, стоящие перед руководителями учреждений и учреждений в вопросе гражданской защиты, вопросы усовершенствования методов взаимодействия и отработки алгоритма действий в чрезвычайной ситуации в учебных заведениях, медицине. Кроме этого, 14 и 15 февраля в 79 учебных заведениях с участниками образовательного процесса и персоналом провели тренировки по быстрой и безопасной эвакуации.

«Каждое заведение, у каждого директора есть план действий на случай, если необходимо будет эвакуировать детей. Задача – сохранить жизнь детей и суметь передать их родителям. Вообще-то наши педагоги научены были, и главы эвакуационных комиссий, и директора школ, садиков проходили систематически обучение, курсы гражданской защиты. Теоретически знают, как и что делать», – отметила начальник управления образования и науки.

Мэр Александр Лысенко поручил начальнику профильного структурного подразделения в дальнейшем работать в направлении информирования участников образовательного процесса о действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации с тем, чтобы нужными знаниями владели все: «Каждый ребенок должен знать, как ему действовать в нештатной ситуации, чтобы он не паниковал, не боялся. Также необходимо взаимодействие с родителями. Не исключено, что мобильной связи может не быть, так что сейчас нужно донести до родителей необходимую информацию».

Антонина Данильченко заверила, что соответствующую просветительскую работу продолжат. В частности, охватят ею учеников средней и старшей школы, которые с 21 февраля вернулись в учебные заведения.

Общество Эвакуация в школе
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