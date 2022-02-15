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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:29579

В Сумской обладминистрации предлагают наказывать нарушителей карантина

Во время аппаратного совещания, председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, подчеркнул, что все предупреждения и объяснения закончились еще в прошлом году. Если есть нарушения, их нужно фиксировать, а нарушителей – привлечь к ответственности.

По словам начальника Главного управления Нацполиции в Сумской области Сергея Чижа, в течение прошлой недели составлен 21 протокол по ч. 1 ст. 44-3 КУоАП. В частности, 11 протоколов составлено в отношении субъектов хозяйствования, 7 – пассажиров общественного транспорта, 3 – рынков. Кроме того, 198 проверок было проведено на объектах, осуществляющих перевозку граждан на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Как доложил начальник Главного управления Госпродслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко, за прошлую неделю специалистами управления проведено 638 проверок. Нарушения карантина были установлены на 156 объектах. Общий процент выявленных нарушений составил 24,5%. По результатам проверок было составлено 48 протоколов, предоставлено 141 предписание об устранении выявленных нарушений руководителям субъектов хозяйствования.

Виталий Моисеенко сообщил, что самый высокий удельный вес нарушений был зафиксирован в Сумской (55,7%), Нижнесыворотской (50%), Белопольской (40,9%), Кролевецкой (35,2%), Глуховской (34%), Конотопской (30,4%), Лебединской (27,8%) и Ахтырской (26,1%) громадах.

Общество Противоэпидемические меры
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