В Сумской обладминистрации предлагают наказывать нарушителей карантина Во время аппаратного совещания, председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, подчеркнул, что все предупреждения и объяснения закончились еще в прошлом году. Если есть нарушения, их нужно фиксировать, а нарушителей – привлечь к ответственности.

По словам начальника Главного управления Нацполиции в Сумской области Сергея Чижа, в течение прошлой недели составлен 21 протокол по ч. 1 ст. 44-3 КУоАП. В частности, 11 протоколов составлено в отношении субъектов хозяйствования, 7 – пассажиров общественного транспорта, 3 – рынков. Кроме того, 198 проверок было проведено на объектах, осуществляющих перевозку граждан на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Как доложил начальник Главного управления Госпродслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко, за прошлую неделю специалистами управления проведено 638 проверок. Нарушения карантина были установлены на 156 объектах. Общий процент выявленных нарушений составил 24,5%. По результатам проверок было составлено 48 протоколов, предоставлено 141 предписание об устранении выявленных нарушений руководителям субъектов хозяйствования.

Виталий Моисеенко сообщил, что самый высокий удельный вес нарушений был зафиксирован в Сумской (55,7%), Нижнесыворотской (50%), Белопольской (40,9%), Кролевецкой (35,2%), Глуховской (34%), Конотопской (30,4%), Лебединской (27,8%) и Ахтырской (26,1%) громадах.